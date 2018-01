Sanmartean, inapoi la nationala?! Surpriza uriasa: "Special pentru tine am venit!"

La aproape 38 de ani, Sanmartean ar putea sa aiba parte de un cadou senzational din partea selectionerului contra!

Alaturi de Jerry Gane, antrenorul nationalei l-a urmarit pe Sanmartean la meciul Voluntariului de azi, cu Pogon. Contra si Gane au discutat cu Claudiu Niculescu si s-au interesat de forma pe care o arata Sanmartean dupa revenirea in Liga 1, scrie Fanatik.

"Special pentru tine am venit", i-a transmis Gane lui Sanmartean in momentul in care l-a vazut.

Lucian Sanmartean a revenit in toamna la Voluntari dupa mai multe luni in care nu a avut echipa. Ultima oara, mijlocasul jucase pentru Al Taewoon din Arabia Saudita.

Sanmartean are 21 de selectii in nationala Romaniei, pentru care a jucat ultima data la Euro 2016.