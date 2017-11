Romania - Turcia, joi, ProTV | Lucescu anunta REVOLUTIE in fotbalul din Turcia! Cum resusciteaza nationala

Romania intalneste Turcia la Cluj, joi, de la 20:15, in direct la ProTV!

Mircea Lucescu a preluat nationala Turciei cu 4 meciuri inainte de finalul preliminariilor si a ratat calificarea la Cupa Mondiala. Antrenorul roman va ramane in continuare selectionerul turcilor, pe care vrea sa-i duca la EURO 2020 cu o nationala noua. Pentru asta, Lucescu propune o adevarata revolutie in Turcia. Federatia i-a aprobat cererea de limitare a numarului de jucatori straini atat in lotul echipelor cat si in primul 11, a anuntat antrenorul roman in Gazzetta dello Sport.

”Vom limita numarul strainilor care sa activeze in campionatul intern din Turcia. in tarile din est nu poti face fata fara jucatori straini. Si apoi la diviziile de juniori este cu totul alta problema. Baietii tineri care activeaza in acest campionat pleaca peste hotare prea devreme. Apoi nu joaca si cum sa-l aduc la nationala daca nu are meciuri in picioare? Spre exemplu, Calhanoglu a avut o problema pana in vara, pana la alegerea postului potrivit, pana la alegerea numarului 10: el este un numar 8, dar voi, italienii, cand vedeti un numar 10 va asteptati intotdeauna la Platini.

Imi amintesc ca vorbeati despre Del Piero ca este un numar 9 si jumatate, sa nu mai vorbim de Hakan... El a fost perfect pentru campionatul german, unde exploata spatii mari, dar in Italia nu avea jocul lui, nu reusea sa inventeze. Dar avea calitate, clar. Si cu siguranta nu ajungea sa-si ajute echipa. Problema cu jucatorii convocati la echipa nationala este ca nu ai timp sa lucrezi cu ei, trebuie sa gasesti un grup de fotbalisti obisnuiti sa joace pentru a castiga”, a spus Lucescu

Turcii au atras multi jucatori importanti din Europa de-a lungul timpului. De la Hagi si Gica Popescu si pana la Nani, Quaresma, Van Persie sau Sneijder.