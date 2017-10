Revansa pentru lacrimile unei generatii: Contra vrea victoria la Copenhaga, in fata Danemarcei | Numarul 10, lasat vacant: "Nimeni nu vrea sa-l ia"

19:03 Conferinta de presa Cosmin Contra, inaintea meciului cu Danemarca



"Ne asteapta un meci foarte greu, impotriva unei echipe cu care de-a lungul istoriei noaste am avut probleme. Danemarca este o echipa foarte puternica, cu jucatori exceptionali de la mijloc in sus.



Dar eu am speranta ca maine vom arata continuitate, dupa ce am aratat la meciul precedent. Vreau ca jucatorii sa arate aceeasi dorinta si determinare precum la meciul impotriva Kazahstanului.



Nu ma gandesc neparat la revansa pentru infrangerea de acum aproape 15 ani. Imi doresc ca noi sa aratam ca ne putem bate de la egal la egal cu Danemarca, ne-ar ajuta pe viitor la moral, in vederea startului Ligii Natiunilor, de anul viitor.



Din ce stiu eu, nimeni nu va purta numarul 10 la meciul de maine. Nu si-a dorit nimeni sa ia acest tricou. Nu stiu daca e responsabilitatea prea mare, nu eu decid, ei isi aleg numerele.



Cred intr-un rezultat bun, daca baietii pastreaza atitudinea de la meciul cu Kazahstan. Daca jucam asa, pe viitor ne vom putea lupta de la egal la egal cu orice echipa. Eu imi doresc sa vad atitudine la echipa nationala.



Primul lucru pe care l-am facut in momentul aterizarii a fost sa verificam rezultatul Simonei Halep. Este o mare mandrie pentru orice roman, noi ne-am bucurat foarte tare si ii dorim Simonei sa ramana cat mai mult acolo, in varf.



Sa vedem daca va juca Budescu maine...", a spus Cosmin Contra.