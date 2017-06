"Nu ne gandim la Mondial, nu ne gandim la Euro. Am inceput foarte prost, am batut o echipa care a  jucat in 10!" Ce spune Stanciu dupa un meci senzational pentru Romania

Romania 3-2 Chile | Stanciu nu e bucuros nici dupa ce a facut un meci urias cu Chile!

Mijlocasul echipei nationale refuza sa vorbeasca despre ratarea calificarii la Mondial si cere rabdare pentru crearea unei noi echipe a Romaniei.

"Ne bucuram ca am castigat, dar nu cred ca e cazul sa ne mintim. Am batut o echipa care a jucat in 10 majoritatea meciului. Dupa ce au avut om eliminat ne-am creat ocazii. Am inceput foarte prost, din nou. Au venit jucatori noi foarte multi, s-a schimbat mult echipa. Lumea ar trebui sa aiba putina rabdare cu noi.

Si noi ne gandim ca e foarte greu sa ne calificam, e dificil sa recuperam si sa prindem locul 2. Nu are rost sa ne gandim acum la Euro, si acolo va fi greu, probabil vom fi in urna a 3-a. Nu ne gandim acolo, vom vedea la momentul ala. E foarte greu pana se face o echipa in adevaratul sens al cuvantului. Ne pare rau pentru ce s-a intamplat in meciurile precedente din grupe", a spus Nicusor Stanciu la Sport.ro.