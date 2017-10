"Nu am jucat sa demonstrez nimic nimanui! Am jucat si pentru Contra!" Reactia lui Budescu dupa dubla de senzatie la nationala

Romania 3-1 Kazahstan / Constantin Budescu a marcat in 3 minute cat nationala in restul meciurilor oficiale din 2017!

Constantin Budescu a fost cel mai bun jucator al nationalei Romaniei in partida de debut a lui Cosmin Contra.

"Nu am jucat sa demonstrez nimanui nimic. Cand o sa fiu chemat la echipa nationala o sa vin sa ma bucur de fotbal.



Mi-a spus ca vrea sa execute el dar i-am spus ca vreau sa inchei eu faza. Intotdeuna m-am simtit bine la Ploiesti, ma bucur ca am fost aplaudat si au venit in numar mare la stadion. M-a motivat ca au fost multi prieteni in tribune.



Este devreme, am castigat doar un meci dar speram incet-incet sa evoluam ca un grup. S-a simtit o schimbare, am jucat si pentru el (Cosmin Contra) in aceasta seara. Mergem la victorie in Danemarca si sper sa jucam bine si sa obtinem punct sau puncte" a spus Constantin Budescu la DIgi Sport.