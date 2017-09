Nou lider in clasamentul FIFA: Brazilia a fost detronata! Romania a urcat un loc dupa victoria cu Armenia

FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Echipa nationala de fotbal a Romaniei a urcat de pe locul 42 pe 41, cu 714 puncte, in clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitatii joi de forul mondial. in ultima luna, de la ierarhia precedenta, Romania a invins Armenia, cu 1-0, si a pierdut in Muntenegru, cu 0-1, in prelimianriile Cupei Mondiale din 2018, ratand orice sansa de calificare la turneul final din Rusia.

Selectionerul Christoph Daum a preluat nationala Romaniei, la 8 iulie 2016, iar in clasamentul FIFA din acea luna, tricolorii ocupau locul 24. Antrenorul german va parasi in curand conducerea primei reprezentative, el negociind cu FRF rezilierea contractului.

In fruntea ierarhiei, Germania a detronat Brazilia de pe locul I, Portugalia a urcat trei pozitii, pana pe locul 3, Belgia 4, pana pe locul 5, iar Polonia, adversara Romaniei in grupa preliminara a CM, a coborat de pe 5 pe 6.

Danemarca, o alta echipa din grupa tricolorilor, a urcat 20 de pozitii pana pe locul 26, iar Muntenegru 15, pana pe 37.

Luxemburg, formatie ce a reusit o remiza istorica la Toulouse, 0-0, cu Franta, a urcat 35 de locuri, pana pe 101, aceasta fiind cea mai buna clasare din istorie a echipei din micul stat european.

Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt ocupate de urmatoarele nationale:

1. Germania 1.606 puncte

2. Brazilia 1.590;

3. Portugalia 1.386;

4. Argentina 1.325;

5. Belgia 1.265;

6. Polonia 1.250;

7. Elvetia 1.210;

8. Franta 1.208;

9. Chile 1.195;

10. Columbia 1.191.

Urmatorul clasament va fi dat publicitatii la 16 octombrie.