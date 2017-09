"Noi jucam pentru nationala, nu pentru antrenor!" Reactia lui Chiriches dupa infrangerea cu Muntenegru

Muntenegru 1-0 Romania / Capitanul nationalei si-a exprimat dezamagirea dupa ratarea unei noi calificari la Mondiale.

Vlad Chiriches nu a dorit sa vorbeasca despre posibila schimbare a lui Christoph Daum dupa o noua infrangere care a anulat orice sansa la Mondial.

"E dezamagitor ca nu am reusit sa facem o campanie buna. Azi s-au risipit sansele, pacat ca nu putem ajunge la un Campionat Mondial. Am spus ca nu trebuie sa avem o presiune, chiar le-am spus colegilor in vestiar ca avem o sansa, trebuie sa ne agatam de ea, dar fara presiune.



Nu sunt in masura sa spun unde s-a gresit, sunt jucator si trebuie sa joc, uneori imi iese, alteori nu. In campania asta s-a demonstrat ca nu putem merge la un mondial, e dezamagitor, dar eu cred totusi ca putem mai mult. Nu sunt in masura sa vorbesc despre antrenor. Nu jucam pentru antrenor, jucam pentru echipa nationala" a spus Vlad Chiriches la TVR.