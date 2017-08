"M-am trezit cu Mutu complet dezbracat in fata usii, la 1 noaptea!" Dezvaluiri senzationale

Adrian Mutu si-a impresionat colegii de la nationala cu ceea ce reusea in meciuri si antrenamente.

In afara terenului, tot asupra lui erau toti ochii. Mutu era regele farselor la lot. Ciprian Marica a povestit intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor ce gluma i-a facut Mutu inaintea primului sau meci pentru nationala.

"Adi e un tip aparte, un baiat OK daca-l accepti asa cum e. Cand am venit prima data la nationala, eram in cantonament la Izvorani. Aveam 18 ani. Intr-o noapte, pe la ora 1, ma pomenescu cu 'bum, bum, bum' in usa. Era Mutu. M-am trezit chiaun si l-am vazut complet dezbracat. Avea chef de farse. "Ce faci, ma, dormi? - m-a intrebat. I-am zis ca da, apoi m-a intrebat: "Ba, tu asa vrei sa ajungi fotbalist?" "Bai, Adi, abia am venit la lot, sunt nou". Mi-a raspuns: "Bine, ma, hai macar sa visezi frumos!" Si a plecat", a spus amuzat Marica.