Jocuri pe bani inainte de meciul cu Chile! Ce s-au jucat tricolorii pe teren in fata lui Daum! VIDEO

Atmosfera relaxata intre jucatorii nationalei inainte de meciul cu Chile. Oamenii lui Daum au uitat de catastrofa din Polonia cu un joc de ..."piatra, hartie, foarfeca" pe bani.

Florin Andone, Sapunaru si Mihai Pintilii au folosit timpul dedicat inspectiei terenului, inainte de incalzire, pentru a vedea care are cel mai mult noroc, in timp ce Chiriches a incercat sa-i protejeze de camerele de luat vederi. Andone a iesit cel mai "sifonat" din aceasta joaca a tricolorilor. Din fericire, jucatorul crescut in Spania avea lei la el si nu EURO. Sapunaru a iesit de pe teren in timp ce numara banii castigati de la colegul sau.

