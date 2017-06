Dedesubturile unei ipoteze soc: Hagi, patron-antrenor-SELECTIONER. Ce doreste Burleanu si de ce parte se situeaza "Regele"

Romania in sferturi la Europeanul de Minifotbal! Joi, 21:00, in direct la Sport.ro!

In plina campanie ratata de calificare, dar "campionana in amicale", Romania are parte de discutii tot mai aprinse pe seama schimbarii selectionerului. Christoph Daum este criticat din toate partile, iar viitorul sau este incert. Editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor scrie astazi ca Razvan Burleanu are un plan secret: sa-l puna pe Hagi selectioner.

www.sport.ro prezinta si partea nevazuta a discutiilor plecate de pe holurile Federatiei Romane de Fotbal, precum si pozitiile abordate de cele doua parti: FRF si Burleanu, pe de-o parte, Hagi, de cealalta parte.

Burleanu vrea doi iepuri dintr-un foc

Intrat in campanie electorala, desi aceasta nu a inceput oficial, pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu cauta sa isi adjudece doua victorii dintr-o lovitura: castigarea alegerilor din 2018, dar si asigurarea viitorului nationalei cu un selectioner capabil.

Astfel, pe holurile FRF a fost lansata si acreditata ideea ca Hagi este omul cel mai potrivit pentru postul de selectioner. Argumentul suprem in aceasta privinta este dat de o dorinta pe care Hagi nu a ezitat si evitat niciodata sa si-o manifeste public: "Singura echipa pentru care as pleca de la Viitorul este echipa nationala a Romaniei", a spus el in numeroase randuri.

In aceste conditii, Razvan Burleanu a concluzionat ca un succes in privinta numirii lui Hagi in functia de selectioner ar face ca alegerile din 2018 sa fie in proportie de 90% castigate, dar si ca acest lucru ar asigura o liniste, cel putin pentru campania de calificare la EURO 2020, la echipa nationala.

Dilema lui Hagi si momentul peste care nu poate sa treaca

Pentru Gica Hagi, nationala Romaniei este si cea mai importanta echipa din viata sa. Iar o oferta de a prelua prima reprezentativa l-ar pune intr-o mare dilema, dupa cum chiar el a recunoscut. Hagi a spus in repetate randuri ca ar fi dispus sa isi imparta timpul intre Viitorul si o alta echipa doar daca aceasta din urma ar fi echipa nationala a Romaniei.

Pe de alta parte, sursele www.sport.ro noteaza ca Hagi nu este inca dispus sa treaca peste un aspect in ceea ce il priveste pe Razvan Burleanu.

Hagi nu uita lupta dintre Burleanu si Gica Popescu pentru sefia FRF, din 2014, nici modul in care Popescu a fost inlaturat din cursa. Astfel, apropiatii "Regelui" spun ca el nu este dispus sa "isi tradeze" cumnatul si pe fostii colegi din Generatia de Aur pentru a prelua nationala. De altfel, aceleasi surse noteaza ca Hagi si Burleanu nu au vorbit direct in ultimii 3 ani, ci doar prin intermediari.