'Daum ne uneste, ne da incredere!" Cum pregatesc jucatorii nationalei meciul cu Danemarca

Jucatorii nationalei rezista cu greu pana la meciul cu Danemarca, de duminica.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Fotbalistii Romaniei abia asteapta sa intre in teren! Alin Tosca spune ca drama de la Copenhaga, din 2003, nu e subiect de discutie pentru jucatorii nationalei. Romania vrea sa bata duminica pentru a-i face pe suporteri sa uite egalul incredibil, din prelungiri, de acum 13 ani.

"Sunt foarte fericit ca am fost convocat pentru acest meci si abia astept sa vina ziua de duminica. Consider ca este un meci foarte important pentru noi, pentru a avea sanse la locul doi. Ii analizam in fiecare zi pe adversarii nostri, avem video cu fiecare in parte pentru ca trebuie sa-i cunoastem foarte bine.

Stim foarte bine ca e o echipa cu talie, jucatori foarte inalti. Sunt jucatori de la echipe foarte bune. Il cunosc foarte bine pe Cornelius, un atacant cu talie, pe Wass care joaca in Spania, pe colegul meu de echipa Durmisi, un jucator de viteza, per total au o echipa buna.

Suntem fericiti ca jucam alaturi de suporterii nostri si cred ca asta ne da un plus. Nu imi mai aduc foarte bine de meciul din 2003, eram destul de mic. Sper sa castigam acum si sa uitam ce a fost atunci. Dupa atata timp, cred ca nu numai pentru mine, ci pentru toata tara ar fi ceva extraordinar sa ne calificam la Mondiale. Pentru asta muncim, vrem sa-i facem fericiti pe romani. Este foarte important ca stadionul sa fie plin, suporterii ne imping de la spate”, a declarat Tosca.

Jucatorul lui Betis Sevilla spune ca selectionerul german Christoph Daum este cel care le da incredere „tricolorilor”. „Ma ajuta foatre mult experienta din Spania, pentru ca este cel mai puternic campionat din lume. Acolo cred ca pot creste ca jucator si cred ca acest lucru ma ajuta si la echipa nationala. Eu cred ca usor, usor am inceput sa ne cunoastem, in plus antrenorul Christoph Daum ne uneste foarte bine, ne da incredere”, a mai spus Tosca.

Referitor la Liga I, Tosca, fost jucator la Viitorul si Steaua, a spus ca isi doreste ca echipa lui Hagi sa castige titlul de campioana: „Eu m-as bucura foarte mult ca Viitorul sa castige campionatul, mai ales pentru domnul Hagi, pentru ca stiu ca munceste foarte mult. Mi-ar parea rau insa pentru domnul Gigi Becali, pentru ca stiu ca investeste foarte mult in aceasta echipa si pentur fostii colegi de la Steaua. Domnul Hagi a avut un cuvant de spus in cariera mea, m-a ajutat foarte mult, am avut doi ani frumosi cu dansul in Liga I”.

Meciul Romania - Danemarca, din preliminariile Cupei Mondiale din 2018, va avea loc duminica, de la ora 21.45, pe Cluj Arena.