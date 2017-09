Daum ii da replica lui Torje: "A fost exercitiu motivational" De ce i-a pus pe jucatori sa TRAGA autocarul

In plin razboi cu presa din Romania, Christoph Daum da explicatii in presa din Germania.

Atacat de Torje, care a spus ca lui Daum nu ii plac jucatorii cu personalitate, Daum a vorbit in presa din Germania. Acesta a spus ca i-a pus pe jucatori sa traga autocarul nationalei cu o sfoara, ca un exercitiu de team building.



"Am intrebat echipa «indrazniti sa trageti un autobuz de 35 de tone?». A venit raspunsul la care ma asteptam: «nu credem ca e posibil». Apoi am legat sfoara de autocar si am facut asta impreuna.

A fost un exercitiu motivational pentru a arata jucatorilor ca si ei pot face ceva ce pare imposibil. Iar atmosfera a fost foarte pozitiva", a povestit Daum pentru Bild.



"Puteti sa intrebati si pe altii, ce inseamna team bulding. Dar, nu te poate scoate afara din autocar, si aici ma refer la cinci jucatori cu personalitate, si sa spuna: ’hai, trageti autocarul!’. Apoi sa mai scoata alti cinci si sa spuna la fel. Iar la final cand toti 25 trag autocarul sa spuna: ’vedeti, doar in echipa putem reusi!’. Am jucat in Italia si Spania si n-am auzit nicio echipa sa faca asa ceva.”

”Lui Daum nu i-au placut jucatorii cu personalitate, cei care au mereu un cuvant de spus, nu ma refer la personalitate sportiva, ma refer la cei care mai vorbesc cat de cat. Adica, daca-ti mai place sa faci o gluma, sa mai vorbesti la un antrenament, nu e bine. Lui nu i-au placut genul asta de jucatori si i-a eliminat pe rand.

Voia jucatori care nu zic nimic, care tin capul plecat, sa fie liniste in vestiar, sa nu vorbeasca nimeni si sa traim dupa reguli dupa care nu am trait pana acum”, a spus Torje la Digi.