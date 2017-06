Daum dezvaluie ce oferta FABULOASA a avut de la arabi: "Credeti ca jucatorii vor deveni mai buni daca plec?"

Christoph Daum nu vrea sa plece de la nationala Romaniei, chiar daca are oferte mult mai bune.

Daum a dezvaluit ca a avut o oferta de 2,5 milioane de euro pe an din zona araba. Selectionerul german spune ca plecarea sa nu ar rezolva problemele din fotbalul romanesc si ale nationalei.

"Acum doua saptamani a fost pe masa o oferta de 2,5 milioane de euro din tarile arabe. Dar nu ma duc in zona araba pentru 2 milioane in plus. Nu alerg dupa banii din zona araba. Trebuie sa intelegem ca sunt lucruri si valori mai importante decat banii.

Credeti ca daca imi dau eu demisia va fi un pas inainte pentru fotbalul romanesc? Credeti ca jucatorii actuali vor evolua mai bine? Vor aparea alti jucatori? Eu nu cred", a spus Daum la conferinta de presa.



"Sunt dezamagit de ceea ce am gasit la nivelul Ligii 1. Eu stiam ca fotbalul este sportul numarul 1 in Romania. Este o provocare sa fiu parte din acest proces, de crestere al fotbalului. Daca vom continua acest proces, ne vom bate cu echipe de nivel mediu in scurt timp", a mai spus Daum.

Daum crede in continuare in sansele nationalei de calificare la Cupa Mondiala dupa 19 ani.

"Este important ca avem o sansa sa ne calificam. Nu conteaza daca procentajul sanselor de calificare este mare sau nu. Trebuie sa jucam pana la maximum. Daca facem asta, vine si rezultatul. Avem in fata o echipa puternica a Poloniei. Trebuie sa ne depasim limitele.

Trebuie sa aparam bine si sa avem o defensiva buna. Trebuie sa avem ocazii de a marca si sa inscriem. Vrem sa avem controlul partidei. Antrenam capacitatea de finalizare a fiecarui jucator.

Am lucrat mai multe registre tactice. Avem mai multe optiuni de joc. Ne putem adapta in timpul meciului, in functie de cum evolueaza meciul. Nu conteaza cum vom juca, conteaza pozitionarea jucatorilor si cum joaca acestia. Trebuie sa fim compacti si conectati. Avem multi jucatori de calitate si sunt tot mai buni in fiecare zi. Cred in echipa. Comunicarea este foarte importanta. Trebuie mereu sa le spunem jucatorilor ce fac bine si ce nu fac rau", a adaugat Daum.