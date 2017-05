Daum anunta azi lotul pentru meciul cu Polonia. Surpriza URIASA: Ce dinamovist va fi in echipa

Christoph Daum va anunta azi pe ce jucatori se bazeaza pentru meciul cu Polonia, de pe 10 iunie!

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00

In afara de Florinel Coman, Daum mai pregateste o surpriza importanta. Conform Dolce Sport, neamtul il va chema pentru jocul cu Polonia pe dinamovistul Dan Nistor! Desi mijlocasul a ajuns chiar rezerva in startul play-off-ului, Contra i-a acordat din nou incredere in ultima parte a sezonului. Nistor nu va fi singurul dinamovist la care apeleaza Daum. Lasat pe lista de rezerva pentru Danemarca, Steliano Filip va prinde lotul, la fel ca si Hanca, unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1!