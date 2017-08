Daum a dezvaluit motivul pentru care nu il cheama pe Alibec la nationala: "Are nevoie de continuitate"

Alibec l-a impresionat pe Daum la meciul cu Sporting, insa nu suficient pentru a fi chemat la nationala.

Denis Alibec ramane in afara lotului nationalei, a anuntat Christoph Daum, asta pentru partidele cu Armenia si Muntenegru. Selectionerul spune ca atacantul Stelei are nevoie de continuitate la nivel inalt pentru a reveni in lot.



"Il stiu bine pe Alibec, am lucrat de cateva ori cu el. Are un caracter bun, daca va reusi sa aiba continuitate va fi chemat la nationala. L-am urmarit in toate meciurile, am studiat toate datele si am decis sa nu il chemam de aceasta data. Asta nu inseamna ca are usa inchisa la nationala. A facut un inceput de meci fantastic cu Sporting, dar trebuie sa aiba continuitate, sa joace tot timpul asta", a spus Daum.