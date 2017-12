Contra si-a aflat primii adversari din 2018: doua nationale care nu sunt la Mondial! Ce spune despre venirea lui Sumudica la nationala

Visul lui Sumudica e sa ajunga selectioner. Contra crede ca Sumudica poate fi urmasul sau la nationala!

Sumudica trage tare in Turcia ca sa ajunga la nationala.

"Am de dat multe Romaniei. Si Roamania mi-a dat multe mie", spune Sumudica.

"Este un antrenor de valoare si cred ca toata lumea si l-ar dori la echipa nationala pentru ca ar fi ceva nou!", spune Sapunaru.

"As fi la fel de nebun ca si acum. As da totul", spune Sumudica.

Contra are contract pana in 2020 si trebuie sa califice Romania la Euro. Il vede pe Sumudica in locul lui.

"Fiecare antrenor roman care are rezultate bune si face treaba extraordinara pe la echipele pe care le antreneaza eu cred ca e normal sa isi doreasca lucrul asta", spune Contra.