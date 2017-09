"Becali vrea o coalitie INFRACTIONALA! Ma ataca toti somerii, vor ciolanul de la FRF!" Atacul DEZLANTUIT al lui Burleanu

Presedintele Federatiei le raspunde dur contestatarilor sai si se ia de Becali.

Burleanu crede ca reforma fotbalului din Romania poate incepe cu adevarat doar in momentul in care conducatorii 'tip Becali' vor fi dati la o parte.

"Becali vrea o coalitie infractionala, sa nu-i spun odioasa. Fotbalul romanesc se va reforma total cand nu vom mai avea in el oameni de acest fel. Credeti ca o sa gasim oameni de acest tip in Premier League, in Bundesliga? Nu am beneficiat de niciun sprijin politic! Vasile Dancu nu e membru al niciunui partid politic si nu ocupa nicio functie. Nu am niciun sprijin politic. Am fost un necunoscut pentru jurnalisti, n-am fost sustinut cum sunt astazi cei care spun tot felul de minciuni si se afla in campanie electorala.

Nu eu ma pun presedinte, membrii afiliati decid cine iese la alegeri. Credeti ca FRF are ca singur obiectiv calificarea echipei nationale? Nu! Nu fac selectia, nu antrenez, nu sunt pe teren. Si daca as fi adus un selectioner care ne-ar fi calificat, iar situatia financiara era dezastruoasa, era mai bine?

Acum avem in depozite 4 milioane de euro, in conturi. Am vazut o gramada de indivizi, marea majoritatea someri, care vor ciolanul de la FRF. Am raportat 27 000 de mii de oameni la meciul cu Armenia, ei spun ca mintim noi, desi rapoartele FRF si UEFA spun acelasi lucru", a spus Burleanu la Digisport.