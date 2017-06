"Am aratat ca o echipa puternica! Incercam sa dam un restart la nationala!" Intrebarea la care Chiriches a refuzat sa raspunda

Romania 3-2 Chile / Nationala Romaniei a reusit sa o invinga pe campioana Americii de Sud, o formatie aflata pe locul 3 in clasamentul FIFA!

Vlad Chiriches era multumit de jocul si rezultatul cu Chile, insa ramane dezamagirea rezultatului cu Polonia si ratarea practic a sanselor de calificare la Mondial.

"Din minutul 20 am reusit un joc bun, chiar daca ei au jucat in 10 oameni, am aratat ca o echipa puternica. Am incercat sa trecem peste rezultatul din Polonia, nu se mai gandeste nimeni la calificare, am incercat sa dam un restart la tot ce reprezinta echipa nationala acum.



Sansele sunt foarte mici, e greu sa te califici la Mondiale. E dureros ca nu putem sa ajungem la un Campionat Mondial, pentru foarte multi reprezenta ultima sansa, e dureros pentru toata lumea" a spus Vlad Chiriches.

Capitanul nationalei Romaniei nu a vrut sa spuna daca ii place de selectionerul Christoph Daum: "Nu vreau sa raspund la intrebarea asta, e un antrenor bun, a incercat sa implementeze ceva nou, cred ca i-a fost greu sa o faca intr-un timp atat de scurt. E important sa se faca o analiza foarte amanuntita si sa avem un nou inceput" a mai spus Chiriches.