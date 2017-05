A fost la Steaua, a ajuns la Rennes si e poreclit "FILOZOFUL"! Fotbalistul care viseaza sa-i calce pe urme lui Mbappe: "E incredibil"

Un roman viseaza sa-i calce pe urme lui Mbappe! Pustiul joaca in Franta, la Rennes, si e poreclit "filozoful", pentru ca-i motiveaza pe colegi in vestiar!

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Merloi a crescut la liceul stelistilor, Eliade, iar anul trecut a ajuns la Rennes. Francezii i-au dat numarul 10 si-l compara cu Mbappe.

"Este un fotbalist incredibil, l-am vazut pe viu cand a jucat cu Monaco. Eu de mic am fost cu Steaua", spune Mierloi.



Merloi a marcat pentru nationala sub 18 ani a Romaniei, in victoria 2-1 cu Muntenegru.

La golul 2, romanii au reusit faza meciului!