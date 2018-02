"E RUSINOS asa ceva!" Motivul incredibil pentru care politistii din Londra au ridicat un Ferrari de 700.000 de euro! FOTO

Politistii din Londra au ridicat imediat masina dupa ce au verificat-o.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Un barbat din Londra si-a luat Ferrari editie speciala in valoare de 700.000 de euro, insa nu i-a facut si asigurare. El a intrat in atentia politistilor dupa ce a parcat ilegal, insa acestia au constatat ca masina nu fusese asigurata dupa ce a fost cumparata.

Masina a fost ridicata imediat, iar soferul a fost nevoit sa plateasca o amenda usturatoare pentru neglijenta sa. El a primit si 6 puncte de penalizare, ce pot duce la suspendarea definitiva a permisului de conducere pe teritoriul Marii Britanii.

"Asa ceva e rusinos, nici politistilor nu le venea sa creada. In mod normal scapa cu o amenda pentru parcatul ilegal, insa genul asta de soferi sunt obisnuiti. Dar asa si-a vazut masina ridicata pe platforma si dusa in custodia politiei", a spus un trecator pentru The Sun.

Masina ridicata este un Ferrari 458 Speciale Aperta, editie limitata la 499 de exemplare ce costa aproximativ 700.000 de euro.