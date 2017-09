Cea mai ieftina Dacia, pregatita pentru 2018! Cum arata modelul de doar 3500 de euro! FOTO

Dacia ar putea da o noua lovitura cu prima masina de 5000 de euro!

Noul Renault Kwid, modelul low-cost construit de francezi in India, a fost fotografiat la Paris. Potrivit revistei Caradisiac, masina ar putea ajunge pe piata europeana in 2018, unde ar fi comercializata sub brandul Dacia.

Versiunile produse in India au minimum de echipamente de siguranta si costa doar 3500 de euro.

Aparitia masinii i-a facut pe francezi sa speculeze ca noul model va ajunge si pe piata europeana in 2018.

Ea va fi comercializata sub marca Dacia, dar, pentru a fi respecta standardele din Europa, masina trebuie imbunatatita din punct de vedere tehnic, ceea ce va duce pretul la cel putin 5500 de euro.