Japonezii se lauda ca au construit cea mai rapida masina din lume: ajunge la 100km/h in mai putin de 2 SECUNDE! Bate orice masina de Formula 1 si poate fi condusa LEGAL pe strazi

Japonezii se lauda ca au construit cea mai rapid masina din lume.

Electric Aspark Owl, o modesta companie din Japonia, se lauda ca modelul lor, Aspark Owl, ajunge de la 0 la 100km/h in mai putin de 2 secunde.

Prototipul japonezilor are 430 cai putere si cantareste mai putin de 860 de kilograme. Aspark Owl atinge 100 km/h in 1.921 secunde si este practic mai rapida decat o masina de Formula 1. Japonezii sustin ca echipamentul "urcat" pe acest prototip nu contravine niciunei legi in vigoare, iar super-car-ul lor poate fi condus pe strazi fara nicio problema, ca orice masina normala.

Compania japoneza va lansa doar 50 de modele, iar pretul de pornire este de 3,4 milioane de euro.