A platit 230.000 € pentru acest Ferrari si a iesit cu bolidul pe sosea! Ce s-a intampla dupa numai O ORA

Doar o ora a putut sa se bucure un englez de Ferrari-ul nou-nout, pe care daduse o avere.

Un barbat din South Yorkshire a scapat, miraculos, doar cu cateva zgarieturi, dupa ce bolidul pe care tocmai si-l cumparase s-a facut praf.

Englezul a platit 230.000 de euro pe un Ferrari 430 Scuderia si a iesit imediat sa dea o tura pe autostrada.

A apasat prea tare pedala de acceleratie si a pierdut controlul. Ferrari-ul a zburat pur si simplu pe camp si a luat foc. Din fericire, soferul a apucat sa iasa la timp din masina.

Politia din South Yorkshire a urcat pozele pe contul de Facebook, alaturi de cateva explicatii.

"Ofiterii ajunsi la fata locului l-au intrebat pe sofer ce masina era, iar el a raspus: <<A fost un Ferrari. Doar ce il luasem, acum o ora.>>"

Politistii le-au recomandat soferilor sa fie foarte atenti si sa adapteze viteza contidiilor meteo, in contextul in care a plouat foarte mult in ultimele zile in acea regiune a Angliei.