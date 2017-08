VIDEO IREAL! MII DE OAMENI la case pentru ultimele bilete cu Sporting! Inca n-a inceput vanzarea! Ce se intampla acum la National Arena

E sigur ca Steaua va avea stadon plin cu Sporting miercuri seara la meciul decisiv pentru calificarea in grupele Champions League!

Peste 35 000 de bilete s-au dat online, iar restul pana la 50 000 sunt puse in vanzare la casele de la National Arena. Mii de oameni au facut coada inca de la primele ore ale zilei pentru a prinde tichete! Sunt scene incredibile in fata stadionului! Suporterii infrunta caldura din Bucuresti in speranta ca vor mai prinde bilete la meciul verii (miercuri, 21:45, in direct la PRO TV).

Mai sunt locuri disponibile doar la inelul 3 de la tribune si peluze. Preturile variaza intre 30 si 40 de lei.

Programul caselor de bilete:

DUMINICA - 11:00 - 15:00

LUNI - 11:00 - 19:00



