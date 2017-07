ULTIMA ORA! Cutremur la campioana Ciprului dupa infrangerea cu Viitorul! APOEL, aproape de a-si da afara antrenorul

Primul succes al celor de la Viitorul in cupele europene produce un cutremur la cei de la APOEL.

Infrangerea celor de la APOEL Nicosia la Ovidiu cu Viitorul, 1-0 dupa reusita fantastica a lui Ganea, poate duce la demiterea antrenorului olandez al echipei, Mario Been. Conform celor de la Goal Cipru, conducerea clubului este extrem de ingrijorata dupa infrangerea in Romania si l-ar putea da afara pe Been in urmatoarele ore.

In cazul in care aceasta va fi decizia clubului pana la urma, la returul de saptamana viitoare pe banca va sta Giorgos Kostis, actualul asistent al lui Been.

Gazeta Sporturilor scrie ca in cazul in care Been va fi dat afara, pe banca celor de la APOEL ar putea sa ajunga Razvan Lucescu!

Sursa foto: Facebook Academia de fotbal Gheorghe Hagi