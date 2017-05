UEFA, decizie de ultima ora: cine arbitreaza finala Champions League si finala Europa League! Ambele finale sunt la ProTV

Final UEFA Champions League se joaca pe 3 iunie, la Cardiff. Finala UEFA Europa League e la Stockholm, pe 24 mai.

Germanul Felix Brych va arbitra finala Champions League, dintre Juventus Torino si Real Madrid, iar slovenul Damir Skomina va conduce la centru ultimul act al Europa League, dintre Ajax Amsterdam si Manchester United.

Brych va fi ajutat la meciul din 3 iunie, de la Cardiff, de asistentii Mark Borsch si Stefan Lupp si aditionalii Bastian Dankert si Marco Fritz. Arbitru de rezerva va fi sarbul Milorad Mazici, iar rezerva a asistentilor germanul Rafael Foltyn.

Felix Brych (41 de ani) a arbitrat in acest sezon cinci meciuri din Champions League, iar vara trecuta a facut parte din corpul de arbitri de la Campionatul European. In 2014, germanul a condus la centru finala Europa League dintre FC Sevilla si Benfica Lisabona.

Damir Skomina va fi ajutat la partida din 24 mai, de la Stockholm, de asistentii Jure Praprotnik si Robert Vukan si aditionalii Matej Jug si Slavko Vincici. Arbitru de rezerva va fi italianul Gianluca Rocchi, iar rezerva a asistentilor slovenul Tomaz Klancnik.

Skomina, in varsta de 40 de ani, a facut de asemenea parte din corpul de arbitri de la Euro-2016. In acest sezon, el a arbitrat sase meciuri din Champions League. In ultimele cinci sezoane, a condus sase sase semifinale de cupe europene. Slovenul a arbitrat si partida Romania - Polonia, scor 3-0, disputata la 11 noiembrie, in preliminariile Cupei Mondiale.

News.ro