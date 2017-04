"Tuturor ne e teama! Nu mai poti fi sigur nicaieri!" Marcel Raducanu a dezvaluit ce s-a intamplat la Dortmund dupa atacul terorist

Partida dintre Borussia Dortmund si AS Monaco se va juca astazi de la 19.45.

Marcel Raducanu a vorbit in direct la Sport.ro despre situatia din Dortmund dupa atacul catalogat ca fiind terorist de catre politie.

"Tocmai a aparut informatia ca a fost atac terorist. Nu mai suntem siguri nicaieri, nu mai poti sa pleci nicaieri, toata lumea e in panica, cu frica in continuare. Poate sa se intample, Doamne Fereste, si in stadion.



O sa fie foarte greu pentru jucatori sa se concentreze, sa dea randament. A fost aseara ceva urat aseara, sunt socati, mai ales ca sunt si jucatori tineri. Trebuie sa se concentreze sa joace fotbal, asta este. Nici pentru spectatori nu va fi usor" a spus Marcel Raducanu la Sport.ro. Acesta considera ca meciul nu ar fi trebuit amanat doar 22 de ore. "Si eu sunt de parere ca trebuia sa se joace mai tarziu, peste o saptamana. Dupa ce s-a intamplat nu poti sa joci fotbal dar probabil programul nu permitea amanarea".

Borussia Dortmund a initiat o campanie pentru a-i ajuta pe fanii lui Monaco sa gaseasca locuri de cazare.

"La inceput fanii lui Monaco au inceput sa fluiere, nu stiau ce se intampla, dar apoi cand au aflat au inceput sa aplaude si sa strige: Dortmund. Dortmund. Este ceva frumos, este ceva normal pana la urma ce s-a intamplat cu fanii Borussiei care i-au ajutat pe cei ai lui Dortmund.



Viata merge inainte, nu poti sa stai inchis in casa. Cu siguranta vor veni oamenii la stadion. Vor incerca sa motiveze echipe. Eu ma gandesc la copiii tineri de 17-18 ani pentru care va fi foarte dificil. Ei trebuie sa castige pentru ca va fi foarte greu la Monaco.



Cei de la Borussia au chemat imediat un psiholog. Echipa a plecat la hotel dupa incident si apoi fiecare s-a dus la familia lui acasa. Va fi multa politie si la Dortmund, si la Munchen. Sunt afectati si cei de la Munchen, nu se bucura nimeni de raul altuia.



Mi-a fost teama si inca imi este si nu numai mie, multor oameni le este teama" a mai spus Marcel Raducanu.