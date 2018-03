Trei reveniri URIASE pentru Paris Saint-Germain - Real Madrid! Emery a facut ANUNTUL pe care voiau sa-l auda toti fanii lui PSG

Jucatorii incerti pentru partida de marti seara si-au revenit si vor putea fi folositi din primul minut!

Meciul dintre PSG si Real Madrid de marti se anunta prima finala a acestui sezon de UEFA Champions League - cu exceptia lui Neymar, nu va lipsi niciunul dintre starurile echipelor! Unai Emery a anuntat astazi ca Kylian Mbappe s-a antrenat dupa accidentarea la glezna din Cupa Frantei cu Marseille si va putea fi folosit din primul minut.

"Kylian Mbappe s-a antrenat normal cu restul echipei ieri. In mod normal, toti jucatorii vor fi gata pentru partida cu Madrid, cu exceptia lui Neymar" a spus Emery.

De partea cealalta, Zinedine Zidane a avut parte de 2 vesti bune. Accidentati in ultima perioada, Toni Kroos si Luka Modric se afla in lotul de 24 de jucatori care face deplasarea in Franta. Amandoi s-au antrenat normal duminica si vor putea fi pe teren. "Avem 2 zile la dispozitie sa vedem cum sunt Luka si Toni. Nu va voi spune ce voi face sau ce am planuit" a spus Zinedine Zidane.