Sergio Ramos, al patrulea capitan care ridica doua Ligi consecutive. Cei 2 GIGANTI cu 3 trofee la rand

Real Madrid a castigat al 12-lea trofeul UCL.

Real Madrid a devenit prima echipa care castiga 2 Champions League la rand, in era moderna a competitiei.

Sergio Ramos intra astfel in clubul capitanilor care au ridicat 2 trofee la rand, din care mai fac parte Armando Picchi, 2 Ligi cu Inter in 1964 si 1965, Jose Aguas, 2 Ligi cu Benfica in 1961 si 1962, si Emlyn Hugh, 2 Ligi cu Liverpool, in 1977 si 1978.

Ramos poate egala insa recordul absolut la acest capitol, detinut de doi jucatori care au nu mai putin de 3 trofee la rand. Miguel Munoz a luat 3 Ligi cu Real, in 1956, 1957 si 1958, si Franz Beckenbauer, 3 Ligi cu Bayern in 1974, 1975, 1976.