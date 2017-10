Scandal dupa Barca - Olympiakos: catalanii dau vina pe UEFA! Ce s-a intamplat inaintea meciului

Barcelona i-a invins pe cei de la Olympiakos, scor 3-1, in etapa a treia a fazei grupelor din UEFA Champions League.

Catalanii au fost acuzati in mediul online ca nu au tinut un minut de reculegere in memoria victimelor incendiilor care au lovit Portugalia si Galicia cu doar cateva zile inainte de meciul cu grecii. Suporterii i-au acuzat pe cei de la Barcelona ca sunt mult mai preocupati de independanta Cataloniei decat de incendiile care au avut loc atat in Portugalia, cat si in Spania.

Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcelonei, a declarat ca problema e la UEFA. "E foarte dificil sa ajungi la un acord cu ei pentru a tine un minut de reculegere", a declarat Bartomeu pentru beIN Sports.

Totusi, la partidele Juventus-Sporting, Benfica-Manchester United, RB Leipzig-FC Porto si Real-Tottenham nu au existat astfel de neintelegeri intre cluburile organizatoare si oficialii UEFA.