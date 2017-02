FABULOS! Un barbat a imbogatit mai multi oameni dupa Bayern - Arsenal! Pariul incredibil cu cota 400/1

Max Reid este barbatul caruia mai multi pariori ii datoreaza succesul de dupa partida dintre Bayern Munchen si Arsenal, scor 5-1. Acesta s-a folosit de o optiune a celor de la SkyBet si a pariat 5 lire.

El a cerut sa fie creat un pariu si a primit cota de 400/1 pentru a-i iesi. Pariul era ca "Lewandowski sa inscrie un gol cu capul iar Arsenal sa rateze un penalty". Desi Alexis Sanchez a reusit pana la urma sa inscrie, penalty-ul a fost considerat ratat. Iar reusita de 2-1 a lui Lewandowski din repriza a doua a facut ca pariul lui Reid sa fie castigator!

Nu a fost singurul care a castigat cu acest pariu. Cei de la Sky au dezvaluit ulterior pe Twitter ca acest pariu le-a adus pierderi de 350.000 de lire, fiind si alte persoane care au ales sa mizeze pe un astfel de scenariu!

So, this winning #RequestABet just cost us £350k...???? #FCBvAFC pic.twitter.com/l5AsmIZn5N