Doar ZORRO il putea invinge pe Guardiola! Cum a aparut antrenorul lui Sahtior la conferinta de presa dupa ce a oprit seria de 20 de victorii a lui Man City

Manchester City a pierdut primul meci din actualul sezon pe terenul celor de la Sahtior.

Sahtior a reusit sa se califice in optimile Ligii Campionilor dupa victoria cu 2-1 in fata lui Manchester City, terminand peste Napoli in grupa. La conferinta de presa de dupa ce a batut-o pe City, antrenorul Paulo Fonseca a aparut costumat in Zorro!

Fonseca promisese inaintea meciului ca va face acest lucru daca Sahtior se califica in optimi.



"Este cea mai placuta conferinta de presa din cariera mea. Simt o mare bucurie. Nu doar suporterii lui Sahtior, ci toti ucrainenii cred ca simt o mare mandrie pentru aceasta echipa. In seara asta am jucat un meci aproape ideal. Am fost foarte disciplinati in defensiva si am mers in atac foarte eficient. A fost foarte important sa inchidem anumite zone pentru Manchester City unde sunt foate periculosi. Cred ca ne-am descurcat bine si ei nu au amenintat asa cum o fac in mod normal" a spus Fonseca.