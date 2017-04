"Ce cauti acolo?!" Dezvaluire despre momentul decisiv de la Barca - PSG! Faza care nu s-a vazut la TV

Barcelona va juca impotriva lui Juventus pe 11 aprilie, in direct la ProTV de la 21.45.

Portarul celor de la Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, a acordat un interviu pentru El Mundo Deportivo in care a vorbit despre calificarea incredibila a Barcelonei in sferturile de finala ale Ligii Campionilor in fata celor de la PSG.

La Scorul de 5-1 (dupa 4-0 pentru francezi in tur), Ter Stegen s-a dus si el in atac in minutele de prelungire. Ter Stegen recunoaste ca nu avea idee cum ar fi trebuit sa se pozitioneze la faza fixa.

"Nu stiam ce fac acolo. Sa fiu in atac nu mi se potriveste. Mister mi-a facut un semn de genul: mergi in fata, in timp ce Unzue (antrenor asistent la Barca) imi spunea sa nu o fac. Apoi Luis Suarez m-a intrebat: "Ce faci aici?". "Mai e 1 minut" a continuat el. "Trebuie sa profitam de aceste momente, se intampla extrem de rar".



Ideea era de a genera superioritate cu inca un jucator. Nu era intentia mea de a crea un gol" a spus Ter Stegen.