Buffon, un monument de tristete dupa a treia finala de Liga pierduta. Ce a facut cand a trecut pe langa trofeu

Buffon este la a treia finala pierduta.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Buffon mai are un singur sezon la dispozitie ca sa castige Liga Campionilor. Portarul italian are in palmares Cupa Mondiala, titluri de campion si cupe ale Italiei, insa ii lipseste trofeul Champions League.

Italianul a disputat 3 finale si le-a pierdut pe toate 3, iar presa din Italia scrie despre dezamagirea si tristetea traite de Gigi aseara. Acesta a incasat doua goluri deviate, primele doua, in infrangerea cu 4-1 suferita in fata lui Real Madrid.

"Chiar am crezut ca putem sa castigam finala asta. Prima repriza a fost dominata de noi, am aratat bine. Apoi, in partea a doua, Real si-a aratat clasa si puterea si nu am mai putut face nimic", a spus Buffon dupa meci.

Acesta nici nu a putut sa priveasca trofeul la decernarea medaliilor. Buffon rateaza pentru a treia oara Liga si mai are un singur sezon la dispozitie ca sa o castige, dupa ce a anuntat ca se va retrage la finalul Cupei Mondiale din 2018.