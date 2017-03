Barca, obligata sa reuseasca ceva UNIC in istoria Ligii! Ce sanse are Napoli sa o elimine pe Real Madrid

Marti, 7 martie: Napoli - Real Madrid este de la ora 21:45 in direct la ProTV! Bucurati-va de fotbal!

UEFA a publicat un articol pe site-ul oficial in care prezinta sansele tuturor echipelor prezente in optimile competitiei luand in calcul rezultatul meciurilor din tur si istoria din cupele europene.

Ce spune istoria? FC Barcelona, invinsa cu 4-0 la Paris de echipa fenomenala a lui Unay Emery, ar deveni prima formatie din istorie care se califica dupa acest scor in tur.

Napoli are si ea sanse la calificare desi a fost invinsa cu 3-1 la Madrid dupa ce a condus cu 1-0. Desi in istorie doar de 22.8% s-a calificat echipa invinsa in deplasare cu 3-1, cand Real s-a aflat in aceasta situatie (de 8 ori), in doar 50% din cazuri s-a calificat echipa spaniola.

7 Martie

De cate ori s-a inregistrat scorul din tur in competitie in fazele eliminatorii: 329

Calificare echipa gazda dupa meciul retur: 75 (22.8%)

Calificare echipe oaspete dupa meciul retur: 254 (77.2%)

Arsenal v Bayern München (1-5)

Meciuri: 80

Calificare echipa gazda dupa meciul retur: 1 (1.2%)

Calificare echipe oaspete dupa meciul retur: 79 (98.8%)

• The only team to recover from a 5-1 defeat were Real Madrid, who beat Borussia Mönchengladbach 4-0 in the 1985/86 UEFA Cup third round to progress on away goals.

8 Martie

Borussia Dortmund v Benfica (0-1)

Meciuri: 990

Calificare echipa gazda dupa meciul retur: 402 (40.6%)

Calificare echipe oaspete dupa meciul retur: 588 (59.4%)

Barcelona v Paris Saint-Germain (0-4)

Meciuri: 58

Calificare echipa gazda dupa meciul retur: 0 (0%)

Calificare echipe oaspete dupa meciul retur: 58 (100%)

14 Martie

Juventus v Porto (2-0)

Meciuri: 339

Calificare echipa gazda dupa meciul retur: 330 (97.3%)

Calificare echipe oaspete dupa meciul retur: 9 (2.7%)

Leicester City v Sevilla (1-2)

Meciuri: 587

Calificare echipa gazda dupa meciul retur: 287 (48.9%)

Calificare echipe oaspete dupa meciul retur: 300 (51.1%)

15 Martie

Atlético Madrid v Bayer Leverkusen (4-2)

Meciuri: 29

Calificare echipa gazda dupa meciul retur: 28 (96.6%)

Calificare echipe oaspete dupa meciul retur: 1 (3.4%)

• Singura echipa care nu a reusit sa se califice dupa ce a castigat in prima mansa cu 4-2 pe terenul advers a fost Barcelona, fiind invinsa cu 4-1 in sezonul 1984/85 in primul tur al Cupei Campionilor Europeni.

Monaco 3-5 Manchester City

Meciuri: 10

Calificare echipa gazda dupa meciul retur: 4 (40%)

Calificare echipe oaspete dupa meciul retur: 6 (60%)