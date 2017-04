Prima echipa care a promovat matematic in Liga 1! Juventus Bucuresti si-a asigurat locul dupa etapa de astazi

Juventus Bucuresti a promovat matematic in Liga 1.

Juventus Bucuresti a promovat in Liga I dupa ce a invins pe teren propriu cu de 3-1 pe CS Balotesti. In acelasi timp, UTA Batrana Doamna, ocupanta locului trei, a pierdut in fata Dunarii Calarasi, scor 0-1, in etapa a XXXII-a a esalonului secund.

La Juventus Bucuresti - CS Balotesti, au marcat Cazan '34, '62 si Marciuc '77, respectiv Andrei '29. Dunarea Calarasi a invins UTA Batrana Doamna, prin golul inscris de Mardare, in minutul 31. in minutul 90+3, de la UTA a fost eliminat Cristian Andor.

Ultima partida a etapei, FC Brasov - Dacia Unirea Braila, va avea loc marti.

Juventus Bucuresti are 69 de puncte in clasament, fiind urmata de Sepsi Sfantu Gheorghe - 57 de puncte si UTA Batrana Doamna - 56 de puncte.