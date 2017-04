Cu un ochi rad si cu altul plang! Juventus promoveaza, dar isi pierde stadionul din Colentina

Juventus Bucuresti a defilat in acest sezon al Ligii a 2-a, iar in curand va castiga promovarea matematica in primul esalon, dar bucuria jucatorilor si a oficialilor clubului din cartierul Colentina este umbrita de o veste proasta.

O mostenitoare misterioasa si-a castigat in instanta dreptul de a i se retroceda o suprafata imensa de teren exact in zona in care sunt amplasate stadionul si baza sportiva a clubului. Daca procesul va fi pierdut definitiv, echipa va fi nevoita sa isi faca bagajele si sa se mute pe un alt stadion sau chiar in alt oras.

Ilie Ciuclea, patronul clubului Juventus, a explicat pentru Sport.ro care este situatia in momentul de fata: “Nu stiu cum s-a ajuns aici, dar o doamna a solicitat in instanta sa primeasca vreo 50 de hectare de teren in zona unde avem noi stadionul. Ieri am primit si noi instiintarea. In primul rand, eu stiu ca exista Legea Sportului care spune ca bazele sportive nu se supun niciunui fel de retrocedari in forma fizica. Dar e ceva de piesele lui Caragiale! Eu nu am auzit asa ceva pana acum, de o retrocedare de 50 de hectare in mijlocul orasului, intr-o zona unde exista stadion, universitate, parcuri, blocuri, scoli, case, strazi intregi…

Cred ca aceasta doamna este nepoata ciobanului Bucur, pentru ca eu nu am mai auzit sa existe un proprietar al unei asemenea suprafete de teren in Bucuresti… Procesul este in faza de fond, solicitarea familiei respective s-a facut initial undeva prin anul 2001 si probabil ca abia acum au mai crescut preturile pe metru patrat in zona si acum este optim pentru a fi vandalizate de negustorii de terenuri”.

Oficialul spune ca detine o atribuire directa de la inceputul anilor ’90 din partea Consiliul Local al Primariei Sectorului 2, fara plata, avand ca destinatie exclusiv activitatea sportiva, si din acest motiv si-a asumat niste investitii consistente in stadion si baza de pregatire. “Noi mai avem concesionat terenul pana in 2026, dar investitiile imense pe care le-am facut acolo ar trebui sa fie urmate in mod normal de o noua atribuire fara plata. Este strigator la cer, pentru ca din 1990 si pana in prezent sunt peste 50 de baze sportive distruse in Bucuresti, ceea ce reprezinta un jaf organizat de proportii. Se poate intampla orice in Romania! Daca tot promovam cu echipa in Liga 1, mergem acolo unde ne da voie domnul judecator care a judecat procesul asta.

Cuvintele de necaz imi stau cu greu in gura si nu le pot exprima, pentru ca ar trebui sa spun niste lucruri in neconcordanta cu educatia mea. Noi am facut tot timpul lucrari de imbunatatire, pentru ca unii stiu cum arata baza inainte sa o preluam. Acum avem terenul cu iarba naturala, 4 terenuri cu gazon sintetic, vestiarele renovate complet, sali de protocol, sali de recuperare, tot ce trebuie pentru o echipa de Liga 1. Sigur, mai sunt niste mici detalii de pus la punct, dar avem un an de zile la dispozitie ca sa vedem daca le mai facem. Sau daca mutam clubul in alt oras, in cazul in care problema asta cu terenul continua. Suntem doar suparati ca traim intr-o tara care nu e condusa de nimeni”, a spus patronul clubului.



Mostenitoarea poate primi stadionul, o universitate, o benzinarie si un parc

Intr-adevar, pe site-ul Tribunalului Bucuresti, exista dosarul 76007/3/2011, avand ca data de inregistrare 12 decembrie 2011, in legatura cu Legea nr. 10/2001 (privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989), de unde aflam ca doamna Ilieana Clara Constanta Mihaescu a castigat procesul pe fond cu Primaria Generala a Municipiului Bucuresti si a obtinut, pe 10 aprilie 2017, urmatoarea sentinta:

„Instanta admite in parte cererea de chemare in judecata. Obliga Municipiul Bucuresti sa emita dispozitie de restituire in natura pentru urmatoarele imobile identificate prin suplimentul la raportul de expertiza (filele 230-243, volumul III):

- lotul PMB dat in folosinta gratuita Asociatiei Sport Club Juventus Bucuresti, in suprafata de 43.493 mp, cu exceptia suprafetei ocupate de constructiile C1 si C2 identificate prin planul anexa aflat la fila 243, volumul III;

- lotul PMB in suprafata de 24.289 mp, triunghiular, adiacent terenului dat in folosinta gratuita Asociatiei Sport Club Juventus Bucuresti;

- lotul PMB fost poligon auto in suprafata de 10.104 mp;

- lotul PMB dat in folosinta SC Contact Autotransport CO SRL in suprafata de 1.697 mp;

Obliga Municipiul Bucuresti sa emita in termen de 30 de zile de la data pronuntarii unei hotarari irevocabile in prezenta cauza, dispozitie de acordare a masurilor reparatorii in echivalent in conditiile Legii 165/2013 pentru urmatoarele imobile identificate prin suplimentul la raportul de expertiza (filele 230-243, volumul III):

- lotul PMB concesionat catre SC Lumina Institutii de Invatamant SA in suprafata de 14.468 mp;

- lotul PMB dat in folosinta catre SC Shell Romania SRL in suprafata de 1.329 mp;

- lotul PMB in suprafata de 1.079 mp avand destinatia de parcare adiacenta benzinariei Shell;

- lotul PMB in suprafata de 27.533 mp ocupat de blocuri, drumuri, alei si spatii verzi;

- terenul in suprafata de 13.330 mp situat in strada Rascoala, numarul 9A, sectorul 2 pentru care au fost emise titluri de proprietate conform Legii 18/1991;

- Lotul 2 – reprezentat de terenul in suprafata de 8,16 ha pe care se regaseste Parcul Motodrom.

Respinge cererea pentru acordarea masurilor reparatorii pentru constructiile demolate, ca neintemeiată. Obliga Municipiul Bucuresti sa inainteze catre Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti notificarea formulata in temeiul Legii 10/2001 privind acordarea masurilor reparatorii pentru suprafata de teren de 10.787 mp situata in Bucuresti, Strada Rascoala 1907, nr. 5, Sectorul 2. Obliga Municipiul Bucureşti sa inainteze catre SC Telekom SA notificarea formulata in temeiul Legii 10/2001 privind acordarea masurilor reparatorii pentru suprafata de teren de 2.040 mp situata in Bucuresti, Soseaua Fundeni, nr. 235, Sectorul 2. Respinge cererea de chemare in judecata formulata impotriva Primarului General al Municipiului Bucuresti, ca neintemeiata. Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata. Respinge cererea Municipiului Bucuresti de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata. Cu drept de a se formula cerere de apel care se depune la Tribunalul Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare”.

Autor: Gabriel Chirea