Ziua pe care Hagi o astepta de 28 de ani! Performanta fantastica pe care a atins-o cu Viitorul

Pentru Hagi, aceasta zi de nastere este cu totul speciala.

Hagi a reusit ca pentru prima oara in ultimii 28 de ani sa fie liderul Romaniei de ziua sa.

Viitorul conduce in acest moment Liga I, cu 45 de puncte dupa 22 de etape, 5 peste Steaua si Craiova, echipa lui Reghe avand un meci in minus.

Ultima oara cand "Regele" reusea sa conduca Liga din Romania de ziua sa se intampla in februarie 1989, cand era la Steaua.

Acesta se pregatea in 1989 de finala Cupei Campionilor Europeni, pe care Steaua avea sa o piarda cu Milan, pentru ca peste mai bine de un an sa plece in Europa, la Real Madrid.