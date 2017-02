Zece sunt pe ZERO! Steaua a cumparat de 2,75 milioane de euro, restul echipelor din Liga I de 160.000 euro

Vezi cum arata investitiile din Liga I.

Steaua, Craiova, Viitorul si CSM Iasi sunt singurele echipe din Liga I care au investit bani in transferuri in aceasta iarna. Steaua a platit aproape 3 milioane de euro pe Alibec, Balasa si Gnohere, iar restul echipelor din Liga I au investit in total 160.000 de euro in transferuri!

Culmea, suma este de 3 ori mai mare decat cea din vara, cand, cu exceptia Stelei, restul echipelor au cumparat jucatori de 50.000 de euro.

Cum arata investitiile in transferuri in aceasta iarna

Steaua - 2.750.000 euro (Balasa - 500.000, Alibec - 2 milioane, Gnohere - 250.000)

Craiova - 100.000 euro (Draghici - 50.000, Radoslav Dimitrov - 50.000)

Viitorul 50.000 euro (Nelut Rosu - 50.000)

CSM Iasi 10.000 euro (Ionut Pantiru - 10.000 euro)

Astra - 0 euro

ASA 0 euro

Pandurii 0 euro

Dinamo 0 euro

FC Botosani 0 euro

CFR Cluj 0 euro

Chiajna 0 euro

Gaz Metan 0 euro

Voluntari 0 euro

Poli 0 euro