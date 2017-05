"Vreau sa continui cu Reghe" Daca nu se poate, Becali il vrea pe Sumudica, cu o conditie: "Sa vrea si fanii"

Steaua e la egalitate de puncte cu Viitorul.

"Am facut doua goluri cadou. De Amorim nu a facut in viata lui o alunecare, era acolo Momcilovic. Si Balasa faci penalty la Nemec cand nu mai ajungea la minge. Am bagat un jucator mort care in loc sa faci ceva face 11 metri.

S-a accidentat si Pintilii, nu am avut pe Muniru in lot sa il bage. Ei fac o schimbare pe Tahar (n.r. Bawab) care scoate 11 metri. Aici s-a facut diferenta. Nu aveam nevoie, nu il acuz dar e greseala lui Reghe, era de ajuns 1-1, eram campioni.

Arbitrajul e cum am spus inainte, vreau arbitraj european. A lasat locul tare, l-au lovit pe Alibec, trebuia galben acolo, e arbitru european. Fotbalul se joaca la minge nu agresiv, ii calcam pe cap, pe glezna. Ei nu au depasit mijlocul terenului, i-am naucit, nu am ce sa le reprosez jucatorilor.

Eu zic ca tot noi suntem campioni dar nu pot sa vorbesc mai multe acum. Viitorul are doua meciuri mai grele, cu Craiova si cu CFR. Noi am avut 2 penalty-uri cu Viitorul, am avut ocazii clare, cu CFR la fel puteam sa dam cu poarta goala si nu am dat, asta e.

Fanii normal ca vor sa vina la stadion, doar nu o sa se duca in liga a 5-a cu Avantul Brasov si cu Ghimpati. Era normal sa vina la Steaua la meci.

Mai am de luat 8 milioane de la Hamroun, Stanciu, de la mai multi, echipa sta bine financiar. Cupele europene oricum le prindem, nu avem cum sa fim pe pierdere anul acesta.

Eu vreau sa continui cu Reghe, daca nu a semnat, mai are un an, continui cu el. El nu mi-a zis nimic, nici ca da, nici ca nu. Cu Sumudica m-au intrebat despre el, am zis ca la valoare a demonstrat, titlu, primavara europeana, dar el la Steaua poate veni numai daca suporterii il vor, altfel nu fac impotriva lor. Sa zicem ca ii dau si salariul mare, sa ia el 30.000? Pai Reghe are 15.000. Nici Mourinho nu primeste atat, ia doar 20.000 daca vine", a spus Gigi Becali dupa meci.