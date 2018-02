Vis imposibil pentru Steaua? Ce vrea Gigi Becali nu s-a mai intamplat niciodata in istoria clubului

Steaua a renuntat in aceasta iarna la Nita. Portarul a fost transferat de Sparta Praga, iar Dica a declarat ca a pierdut 40% din echipa.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Gigi Becali a precizat ca nu va mai aduce niciun portar in conditiile in care Andrei Vlad va implini 19 ani abia in aprilie. Din cele 26 de titluri castigate de Steaua in istorie, niciunul dintre acestea nu a fost obtinut cu un portar mai mic de 20 de ani.

Cel mai tanar portar cu care Steaua a castigat un titlu de campioana a fost Ion Voinescu, portar care avea 22 de ani in 1951. Al doilea in aceasta ierarhie este Dumitru Stangaciu, in 1987, cu mentiunea ca Stangaciu a fost in poarta Stelei si la Supercupa Europei cand avea 22 de ani.

Cel mai experimentat portar cu care Steaua a castigat titlul de campioana a fost Silviu Lung in 1989. Silviu Lung avea 33 de ani la acea data.