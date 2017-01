Vin BANII la echipa Armatei! ACUM se alege antrenorul pentru noua Steaua! Ce anunt face Lacatus

Marius Lacatus e sigur ca noua echipa a CSA poate avea succes.

Lacatus spune ca nu va avea decat rol tehnic in cadrul clubului. Noua Steaua cauta acum antrenor. Mai multi investitori sunt si ei gata sa vina alaturi de fostele glorii pentru a sustine financiar echipa CSA.

"Suntem in discutii, am vorbit cu 3-4 antrenori. Am discutat cu doua persoane care vor sa investeasca, sunt gata sa o faca inca de acum. E mai greu in ligile inferioare, avand in vedere ce regulamente sunt cu Armata, dar ei sunt interesati. Eu nu voi face parte din conducerea administrativa, sunt doar director tehnic.

Daca vor fi investitori care mai vor sa vina alaturi de noi, pot sa intermediez legatura cu cei din conducere. Indiferent ce vor spune fostii mei colegi despre acest proiect, nu vreau sa ma cert cu nimeni, nu cred ca voi strica vreo prietenie cu cineva", a spus Lacatus la Digisport.