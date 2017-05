Viitorul ataca Steaua dupa ultimul transfer anuntat: "Nu e normal ce fac!"

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul! Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Duelul de la distanta pentru titlu dintre Viitorul si Steaua este mai incins ca niciodata! Pe langa problema departajarii intre cele 2 echipe, cei de la Viitorul critica si tactica Stelei de a anuntat oficial transferul lui Ionut Larie.

Larie va juca in aceasta seara pentru CFR Cluj impotriva Viitorului si isi poate ajuta viitoarea echipa in drumul catre Liga Campionilor.

”Nu am fost in cursa pentru Larie si nu mi se pare normal sa apara public o astfel de informatie, ca si in cazul lui Morais. E regulamentar, e corect sa contactezi un jucator cu acordul clubului de care inca apartine, dar ca sa o faci publica si sa il pui pe jucator intr-o situatie imposibila...” a spus Cristian Bivolaru la Digi Sport.