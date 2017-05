'Semnatura e pe VINE! N-ati vazut ca m-au dat la Galatasaray!?' Anuntul lui Contra inaintea FINALEI CAMPIONATULUI

17:17

Cele mai importante declaratii date de Cosmin Contra la conferinta de presa incheiata acum cateva momente:



Sper sa terminam play-off-ul cu o victorie si sa nu tinem cont de presiunea asta uriasa. Imi doresc sa fim concentrati, i-am avertizat pe baieti toata saptamana despre cat de periculosi pot fi cei de la Astra. Sper sa jucam la fel ca in ultimele 3-4 saptamani si sa putem sa castigam.



E ultimul meci, toata lumea va da tot ce are mai bun pentru jocul asta. Suntem singura echipa care n-avem presiunea de a fi sau nu campioni. Celelalte doua echipe au presiune, asta e avantajul nostru.



Nu stiu ce echipa foloseste Astra. Rezervele lor joaca la orice echipa din Romania fara probleme.



Nu cred ca in 2017 mai suntem capabili sa facem jocuri de culise.



Toata lumea considera ca avem un meci castigat dinainte cu Astra, e o mare greseala, ma astept la un meci foarte greu, poate cel mai greu din play-off.



Mi-as dori sa nu stim scorurile de pe celelalte stadioane, dar din reactia publicului vom afla, probabil. As vrea ca la statie sa nu se anunte rezultatele.



E pe vine semnatura. Toata lumea astepta sa semenz eu? :) Raspunsul va veni cand va veni vremea lui! Fanii sa se gandeasca sa sprijine echipa, sa faca atmosfera de la Cluj, sa ajute echipa in momentele grele si dupa aia vom vedea ce se va intampla. Suporterii trebuie sa fie in alaturi de noi.



Hanca e usor accidentat, de ce sa nu joace? Daca nu joaca, avem solutii, nu-i problema. Nu ma intereseaza de Steaua. S-a implicat domnul Becali? Nu ma intereseaza! Nici de Steaua, nici de Viitorul, nici de CFR.