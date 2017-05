VIDEO GENIAL! Gol de la 80 de metri marcat de PORTAR in liga a 3-a din Romania! E fabulos cum s-a dus mingea

Golul din parcare al lui Budescu e o gluma pe langa ce a reusit un portar roman din liga a treia.

UEFAntasticii Rapidului Ilyes si Buga au avut derby de promovare in Liga a treia. Ciucul lui Ilyes a condus si era promovata la 1-0. In prelungiri, portarul lui Buga din Harman a dat gol de la 80 de metri si promovarea inca se joaca. Portarul Potcoava a inceput sa planga dupa primul gol din viata lui.

"Am dat tare in ea sa se duca in fata si asa s-a nimerit. Am cazut in genunchi, mi-au dat lacrimile, au sarit toti pe mine, in momentele alea nu stii cum sa te bucuri", spune emotionat Potcoava.

Potcoava are 18 ani si ganduri mari in fotbal. Ii place de Casillas, dar si-ar dori sa joace pentru Barcelona. :)