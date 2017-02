VIDEO GENIAL! 'Ai spus ca Steaua nu e Barcelona". Ivan: "Nu cred ca am zis-o eu. Steaua e Steaua!" :))

Andrei Ivan simte din plin presiunea meciului cu Steaua.

Vedeta Craiovei s-a pierdut in momentul in care a primit o intrebare simpla din partea unui jurnalist. "Ai spus ca Steaua nu e Barcelona sa castige toate meciurile. Iti mentii declaratia?" - a fost intrebarea care l-a blocat pe Ivan.

"Nu stiu daca am zis-o eu. Nu cred ca am zis-o eu. Nu am zis nimic. Am vazut si eu la stiri, dar nu au fost cuvintele mele acelea. Steaua e Steaua. Noi trebuie sa castigam cu ei!", a spus Ivan.

