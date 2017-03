VIDEO cu momentul EPOCAL de la Pitesti: Baluta a fost uitat de autocarul Craiovei la stadion! Ce a facut

Aproape sigur, Craiova se intoarce in Europa dupa 18 ani.

Oltenii au cantat dupa victoria cu Medias.... si asteapta deja primul meci pe noua arena din Craiova. Acolo vor juca in Europa !

Epuizati de fericire - asa au plecat oltenii de la Pitesti, unde s-au calificat in play off. Baluta a fost uitat la stadion.

"Nu mai am energie, ca i-as prinde!", a spus Baluta.

"Cuvintele sunt prea sarace sa spun cum am trait saptamana asta si cate nopti am dormit", spuen Multescu.

Tatal lui Ivan si socrul lui Baluta au fost sefi de galerie la victoria cu Medias.



"Normal ca sunt fericit, suntem in primele 6, nu mai am voce, am cantat in vestiar... suntem bucurosi", spune Ivan.