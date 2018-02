Veste URIASA pentru Steaua inaintea derby-ului pentru TITLU! Dica a anuntat marea revenire: "Poate juca in meciul cu CFR!"

Vezi cum ar urma sa arate echipa Stelei la derby-ul de sambata cu CFR Cluj.

Daca atacul Stelei pentru partida cu CFR Cluj nu prea ofera semne de intrebare in conditiile in care Denis Alibec si Eddy Gnohere sunt suspendati, in ceea ce priveste apararea lucrurile erau incerte. Ionut Larie a jucat in partida cu Gaz Metan, fiind criticat dur pentru prestatia sa.

Nicolae Dica a anuntat insa revenirea sarbului Bogdan Planici, cel care a impresionat in prima parte a sezonului. Acesta va face cuplu pentru prima data cu Valerica Gaman in conditiile in care revenirea lui Balasa va avea loc abia saptamana viitoare.

"Planic a intrat cu echipa de saptamana asta, Balasa o va face de saptamana viitoare. Planic va putea juca in meciul cu CFR. Balasa nu stiu daca va fi titular nici cu Lazio" a spus Nicolae Dica la Digi Sport.

Astfel, Nicolae Dica ar putea trimite pe teren urmatoarea formula:

Vlad - Benzar, Gaman, Planici, Morais - Pintilii, Nedelcu - Teixeira, Budescu, Man - Tanase