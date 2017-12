Venirea lui Piturca la Dinamo, tot mai aproape de realitate: "E posibil, aduce si bani ca sa lupte la titlu!" 

Victor Piturca studiaza varianta preluarii clubului Dinamo de la Negoita

Scos la vanzare pe 2 milioane de euro, Dinamo nu are pana acum un cumparator. O varianta surprinzatoare se contureaza insa acum, la final de an.

Gabi Torje sustine ca si el stie de o posibila venire a fostului selectioner in Stefan cel Mare. Ieri, Viorel Paunescu spunea pentru ProTV ca Piturca nu ar avea o problema sa o preia pe Dinamo, in ciuda trecutului strans legat de Steaua.



"E posibil sa o preia pe Dinamo si, daca o va prelua, mai mult ca sigur va investi si banii dansului pentru a ajuta echipa sa se bata la titlu [...] Isi doreste foarte mult sa revina in fotbalul romanesc sa antreneze si cu siguranta se va intoarce curand”, a declarat Gabi Torje pentru ProTV.

Negoita cere 2 milioane de euro pentru Dinamo, insa clubul mai are datorii de 3 milioane de euro. In total, cumparatorul ar trebui sa investeasca 5 milioane de euro pentru clubul din Stefan cel Mare.