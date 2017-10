Vasile Miriuta, impresionat de performanta Simonei Halep: "E un lucru minunat, trebuie sa fim mandri de ea!"

Antrenorul celor de la Dinamo a vorbit in conferinta de presa de astazi si despre Simona Halep, cea care incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Vasile Miriuta a declarat in conferinta de presa ca dupa parerea sa FCSB nu va castiga titlul nici in acest sezon, dupa ce in play-off va avea rivale formatii ca CSU Craiova, CFR Cluj si Dinamo.

Miriuta a felicitat-o pe Halep!

"Trebuie sa tacem si sa raspundem pe teren, sa intram in play-off. Vom intra in play-off, si noi, si CFR si Craiova si nu va castiga Steaua nici de data asta campionatul, asta va garantam. Aceste echipe vor juca contra Stelei. O sa vedem cat de usor le va fi in play-off sa castige campionatul", a spus Miriuta.

"Un meci foarte foarte greu cu Viitorul, o echipa pe val acum. Bravo lor, bravo lui Gica, si-au revenit dupa inceputul care nu a fost destul de bun. Noi venim dupa niste rezultate pozitive in campionat, suntem condamnati sa batem maine cu toate ca stiu ca nu ne este usor. Avem o sansa uriasa de a intra in primele sase, chiar de a urca pe locul cinci cu o victorie maine. Suntem pregatiti, ramane ca maine seara sa demonstram pe teren ca ne meritam locul de a fi in play-off maine dupa joc", a spus Miriuta.

Vasile Miriuta a precizat ca Gheorghe Hagi face "o treaba minunata" la Viitorul. "Nu este usor de jucat contra lor, dar sa nu uitam, suntem Dinamo Bucuresti", a subliniat antrenorul.

El considera ca asistenta video in arbitraj ar fi un lucru bun pentru fotbalul romanesc: "Pentru ca greseli se fac nu numai la noi, e binevenita".

Vasile Miriuta a mentionat ca ar prefera ca Adam Nemec sa plece la o echipa din strainatate, daca va alege sa paraseasca FC Dinamo. "Eu as prefera sa plece afara. Nu cred ca va mai ramane in Romania, dar nu se stie niciodata", a afirmat tehnicianul.

Miriuta a vorbit si despre performanta Simonei Halep de a incheia anul pe primul loc in clasamentul WTA: "Suntem mandri. Romanca de-a noastra.. E un lucru extraordinar, sa avem in tenisul feminin... L-am avut pe Ilie (Nastase) pe vremuri si acum o doamna, o femeie… E un lucru minunat, trebuie sa fim mandri de ea".

Declaratii Nascimento si Salomao

"Va fi un meci foarte important, un meci obligatoriu de trei puncte. Trebuie sa castigam, sa fim acolo la play-off. E important sa continuam sa castigam fiecare meci, pentru moralul echipei, sper sa continuam tot asa. Daca castigam fiecare joc, depindem numai si numai de noi, si cred ca vom ajunge in play-off. Cred ca atunci cand jucam acasa Dinamo trebuie sa fie favorita. Va fi un meci foarte greu, dar daca facem jocul nostru avem sanse mari sa castigam. Hagi este un antrenor foarte bun, imi place mult de el, nu e prima oara cand jucam cu Viitorul. Cred ca daca jucam cum am facut-o ultima data contra lor putem sa castigam", a spus Nascimento.

Diogo Salomao considera ca el si colegii si colegii sai trebuie sa fie concentrati total pentru a obtine un rezultat bun in partida cu Viitorul: "Va fi un meci dificil, trebuie sa fim concentrati total pentru a obtine un rezultat bun".

El a mentionat ca nu este afectat de schimbarea antrenorului la Dinamo. "M-am bucurat pentru oportunitatea pe care a avut-o Contra de a merge la echipa nationala, era un vis al sau, i-am urat mult succes. Acum suntem intr-o noua etapa. Este un nou ciclu. Eu am fost multumit cand am colaborat cu el, dar sunt multumit si acum. Avem un antrenor care si el face lucrurile foarte bine, suntem foarte multumiti si credem in ce face el. Nu s-a schimbat nimic, dinamica este aceeasi, grupul este la fel, trebuie sa ne adaptam unor idei noi, dar nu s-a schimbat nimic", a explicat jucatorul.

Sursa: News.ro